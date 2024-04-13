أستاذ تاريخ: استخدام اللغة الفارسية في مسلسل الحشاشين زاد من مصداقية العمل

تحدث الدكتور أحمد لاشين، أستاذ التاريخ واللغة الفارسية بجامعة عين شمس، عن كواليس وأسرار الترجمة الفارسية لتوثيق وضمان دقة أحداث مسلسل «الحشاشين»، قائلا إن الترجمة جاءت بسبب البيئة الفارسية بإيران خلال فترة العصور الوسطى، وكان من واجب المصداقية للمسلسل إعطاء انطباع عن طبيعة البيئة التي تجري بها الأحداث، موضحا أن العنصر الأصلي لأي بيئة هي لغة.

الهدف من وضع اللغة الفارسية داخل العمل

وأضاف «لاشين»، خلال حواره عبر زوم على فضائية «dmc»: «كان من الذكاء للقائمين على مسلسل الحشاشين، أنهم قرروا إدراج اللغة الفارسية داخل العمل لزيادة مصداقية العمل بالإضافة إلى ضبط أسماء الأماكن والشخصيات والشعارات التي قيلت».

تغيرات أثناء تصوير «الحشاشين»

وأشار إلى أن الكاتب عبدالرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين حدد المساحات التي يريد استخدام اللغة الفارسية معها بشكل واضح، وبناء على هذه المساحات قام بترجمة الجمل التي تم استخداماه في العمل والتصوير، مشيرا إلى أن بعض التغيرات حدثت أثناء التنفيذ.