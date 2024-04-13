حددت المديريات التعليمية، جدول امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024، موضحة أن الامتحانات تُعقد في المدارس في لجان مراعية لجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، ويتم وضعها من قبل الموجهين الأوائل، مع اتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات العامة ومراعاة القواعد المنظمة لامتحان حالات الدمج.

وشددت المديريات في تعليماتها للإدارات التعليمية على مديري المدارس التواصل مع المرحلة في حالة حدوث أي مشكلة تعرقل سير امتحانات المهام الأدائية، وأن تُعقد وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي القاهرة

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة عن جدول امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024، موضحة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات، وتم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

- يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات والـ ICT يوم الأحد 21 أبريل الجاري.

- امتحان اللغة العربية والتربية الدينية 22 أبريل الجاري.

- امتحان اللغة الإنجليزية والعلوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية الأربعاء 24 أبريل الجاري.

امتحانات المهام الأدائية في الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات المهام الأدائية الجيزة، وهو كالآتي:

- امتحان التربية الدينية والمهارات المهنية يوم الأربعاء 17 إبريل.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر الخميس 18 إبريل.

- امتحان اللغة العربية الأحد 21 إبريل.

- امتحان العلوم 22 إبريل.

- اللغة الإنجليزية 23 إبريل.

- امتحان الرياضيات 24 إبريل.

ما المهام الأدائية؟

وحددت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مهمة عن المهام الأدائية، موضحة أنها عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات المُحصلة خلال الفصل الدراسي، وتُقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وتعتبر مناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة.