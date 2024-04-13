جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024.. تنطلق خلال أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلاب في المدارس «عام وخاص ولغات ودمج»، مشيرًا إلى أنها ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك في 17 أبريل المقبل.

جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

وأوضحت أنّ جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024، يأتي كالتالي:

- الأربعاء 17 أبريل 2024: التربية الدينية والمهارات المهنية.

- الخميس 18 أبريل 2024: الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

- الأحد 21 أبريل 2024: اللغة العربية.

- الاثنين 22 أبريل 2024: العلوم.

- الثلاثاء 23 أبريل 2024: اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 24 أبريل 2024: الرياضيات.

تحقق نواتج التعلم المستهدفة

وأكدت المديرية عقد المهام الأدائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، وذلك لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للقرار الوزاري المحدد لنظام التقييم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وأضافت أنّ المهام الأدائية لن تعقد في الحصتين الأولى والأخيرة من اليوم الدراسي، وحسب ظروف كل مدرس، مشيرة إلى وضع المهام الأدائية بمعرفة موجه المادة، مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ، كما أنها تُعقد خلال فترة دراسية كاملة في أثناء اليوم الدراسي.