وكيل صحة الشرقية يتفقد الوحدات الصحية بالزقازيق وههيا والإبراهيمية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية قام خلالها بالمرور على وحدات الرعاية الأولية بمراكز ومدن الزقازيق وههيا والإبراهيمية، لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الوحدات الصحية بـ 3 مراكز

بدأ وكيل وزارة الصحة زيارته بالمرور على مكتب صحة ثان الزقازيق، وتفقد غرفة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، والتأكد من العمل وفقاً للنظام الإلكتروني المخصص لذلك، كما تابع أعمال التطعيمات الروتينية للأطفال، وتأكد من الإجراءات المتبعة أثناء التطعيم، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وتابع خطوط السير الجديدة بعد التعديلات التي تمت لتحسينها.

تدريب الفرق الطبية على البرنامج الخاص بتحليل البيانات

وتابع الدكتور هشام مسعود أعمال التحول الرقمي، وما تم من تدريب للفرق الطبية على البرنامج الخاص بتحليل البيانات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال، والتسجيل اللحظي وفقاً لخط سير عملية التطعيم، والتأكد من العمل بالسجلات المسموح بها فقط والبالغ عددها 3 «جلسة التطعيم، حركة الطعوم، إعدام الطعوم» بعد تقليل أعدادها، ومراجعة تقرير الإصدار الحديث لبرنامج الميكنة، الصادر من وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما قام بمناظرة سجلات الأداء بالمكتب، وبلغ متوسط التطعيم الشهري للأطفال أكثر من 2500 طفل، كما اطمأن على كفاءة سلسلة التبريد، والتخزين الجيد للطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، ووجه وكيل الوزارة بزيادة أيام عمل وحدة فحص المشتغلين بالأغذية، والتي تقوم باستصدار الشهادات الصحية لهم، لتصبح من 3 إلى 6 أيام أسبوعياً بعد العيد، تيسيراً على المواطنين لسرعة استخراج الشهادات الصحية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، وحدة طب الأسرة بكفر مكاوي التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ووحدة طب الأسرة بمنزل حيان التابعة للإدارة الصحية بههيا، ووحدة طب الأسرة بأبو كلوية، ووحدة طب الأسرة بمباشر التابعان للإدارة الصحية بالإبراهيمية، متابعاً مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية، مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وتابع جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال.

وطالب مسعود، بانتظام هذه الجلسات حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وكذلك انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة، بالأماكن والمواعيد المحددة لها، كما تابع مؤشرات التردد على عيادات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر كافة الوسائل، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية.