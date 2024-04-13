«الصحة»: 5 نصائح لتخفيف أعراض الإصابة بالقولون العصبي.. منها عدم الأكل بسرعة

وضعت مديرية الصحة بالشرقية، عددا من النصائح للمُواطنين للتمكن من تخفيف أعراض القولون العصبي منها أشياء يجب أن تفعلها وأخرى تتجنبها.

ترصد «الوطن» النصائح التي يجب اتباعها لتخفيف أعراض الإصابة بالقولون العصبي والأشياء الواجب فعلها والأخرى التي يجب تجنبها.

الأشياء التي يجب أن تفعلها

1- يجب تناول وجبات منزلية بمكونات صحية ومطهية بطرق سليمة.

2- ممارسة الكثير من التمارين الرياضية.

3- إيجاد طرق للاسترخاء.

4- يجب تدوين ما يتم أكله وأي أعراض تظهر عليك حاول تجنب الأشياء التي تثير إصابتك بالقولون.

5- تناول الألياف الطبيعية من خلال الفاكهة والخضروات في حال الإصابة بالإمساك.

الأشياء التي يجب أن تتجنبها

1- لا تٌؤخر ولا تتخطى وجبات الطعام.

2- لا تأكل بسرعة كبيرة.

3- لا تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المصنعة.

4- لا تتناول أكثر من 3 حصص من الفاكهة يوميًا.

5- لا تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا.

6- لا تشرب الكحول والمشروبات الغازية.