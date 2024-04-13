عمرو يوسف يحتفل بتصدر فيلم شقو أعلى الإيرادات في عيد الفطر

احتفل الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر فيلم شقو إيرادات عيد الفطر.

ونشر عمرو يوسف البوستر الدعائي للفيلم من الشركة المنتجة يحمل عبارة أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية في عيد الفطر وعلق عليها قائلا: «الحمد لله حمداً كثيراً».

أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي أكشن من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، يسرا، وآخرين، والعمل من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري.