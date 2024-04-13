دينا الشربيني: ارتجلت في مشهد عمرو يوسف.. وإسعاد يونس ترد: «كان هيجري منك»

كشفت الفنانة دينا الشربيني أنها ارتجلت خلال مشهدها مع الفنان عمرو يوسف في مسلسل «كامل العدد +1»، قائلة: «كلنا في المشهد هذا زدنا، ولم أكن أعرف أنّ شريف سلامة عيناه ملونتان، عيناه خضراوان في الشمس»، لترد عليها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ساخرة: «اهتزتّي في المشهد ده.. الراجل كان هيجري منك».

آخر مشهد لمسلسل «كامل العدد +1»

وعلقت دينا الشربيني، خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على دور الفنان صدقي صخر في آخر مشهد لمسلسل «كامل العدد+1»، قائلة: «كل مشاهده كانت دلعًا، وغداء في النيل، وعزفًا وحركات».

أضافت «الشربيني»: «هو في المسلسل نصاب وخائن وعينه زايغة، وكل حاجة وينصب على بنات، وده ظهر في آخر مشهد في المسلسل لما نزل من البيت ومعاه واحدة في يده».

عمرو جمال يتحدث عن مسلسل «كامل العدد +1»

من جانبه، قال الفنان عمرو جمال إن الجزء الأول من مسلسل «كامل العدد +1» نجح بشكل كبير، وعند طرح فكرة الجزء الثاني كان يشعر بالخوف منها كثيرًا، ولكن عندما قرأ السيناريو شعر بأنه سيكون أفضل من الجزء الأول: أحببت دوري في المسلسل.