أفلام عيد الفطر 2024.. عمرو يوسف يعود بقوة والنجوم الشباب يكتفون بالدراما

يشهد موسم أفلام عيد الفطر هذا العام 2024، توقيع نجوم الصف الأول، ما سبب الإقبال الجماهيري على دور العرض، إذ يشارك عمرو يوسف بفيلم شقو بعد غياب فترة عن السينما، وتتنوع أفلام عيد الفطر بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، إلى جانب الفنان هشام ماجد، وغيرهم من الفنانين، مع غياب للشباب مقارنة بالموسم الماضي الذي سيطر عليه وجود عدد كبير من المواهب الشابة.

عمرو يوسف يعود بفيلم شقو

يعود الفنان عمرو يوسف بقوة إلى السينما من جديد من خلال فيلم شقو الذي يعرض في موسم أفلام عيد الفطر هذا العام 2024، وحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر حتى الآن، وذلك بعد غياب دام 3 أعوام منذ أن قدم الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق، إلى جانب الفنان هشام ماجد منذ عام 2022 بفيلم تسليم أهالي مع الفنانة دنيا سمير غانم.

غياب محمد رمضان عن أفلام عيد الفطر 2024

وعلى غير المعتاد لم يشارك الفنان محمد رمضان في موسم أفلام عيد الفطر هذا العام، بالرغم من عدم مشاركته في موسم رمضان 2024، حيث قد العام الماضي فيلم هارلي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، كما شارك العام الماضي بفيلم ع الزيرو.

غياب الشباب عن سينما موسم عيد الفطر

كما غاب عدد من الشباب عن الموسم الحالي بعد سيطرتهم المواسم السابقة فى عدة أعمال من بينهم الفنان نور النبوي بتجربته فى فيلم الحريفة، ومعه عدد كبير من الشباب مثل خالد الذهبي وكزبرة وغيرهم، واكتفي بالتواجد فى الموسم الدرامي الرمضاني فى مسلسل امبراطورية ميم.

كما تغيب الفنان أحمد داش عن الموسم السينمائي هذا العام بعدما شارك العام الماضي فى فيلم هارلي، واكتفى ببطولته فى مسلسل مسار اجباري مع الفنان عصام عمر بالموسم الرمضاني الحالي، بالاضافة للفنانة ميرنا نور الدين، والتي غابت أيضًا عن موسم السينما بعد مشاركتها العام الماضي فى فيلم بعد الشر، واكتفت بمشاركتها فى مسلسل الحشاشين بالموسم الرمضاني.