عمرو يوسف: بذلت مجهودا كبيرا في مشاهد الأكشن بفيلم شقو

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بطرح فيلم شقو بعد 3 سنوات من بدء التحضيرات له، متمنيًا أن ينال الفيلم استحسان الجمهور، لما بذلوه من مجهود كبير في الفيلم، من حيث التحضيرات والتجهيزات أثناء التصوير.

عمرو يوسف: ممارسة الرياضة ساعدتني في مشاهد الأكشن

وأضاف عمرو يوسف في تصريحات تلفزيونية، أنه بذل مجهودا كبيرا للغاية خلال تصوير فيلم شقو، لأنه يجسد خلال الأحداث شخصية ملاكم، لافتًا إلى أنه يمارس الرياضة في حياته وهوه ما ساعده في تجسيد الشخصية، ولكن المخرج كريم السبكي كان يمارس رياضة الملاكمة منذ عدة سنوات ولديه آليات بعينها أراد تنفيذها بالفيلم، ما انعكس عليه بالمجهود الكبير ليكون كل تفاصيله كما يقول الكتاب.

عمرو يوسف: استمتعت بالتعاون مع زملائي في الفيلم

وأوضح أنه استمتع بالتعاون مع زملائه وأصدقائه في الفيلم بداية من النجمة الكبيرة يسر، إضافة إلى الفنان محمد ممدوح تايسون والفنانة دينا الشربيني، لافتًا إلى أن ذلك انعكس على التصوير بينهم.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.