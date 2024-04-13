تكثيف حملات النظافة خلال إجازة عيد الفطر بكفر الشيخ

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات النظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالمراكز والمدن والقرى، للقضاء على أماكن تجمعات القمامة والمقالب العشوائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف جهود النظافة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

شن حملات مكثفة للنظافة

شنّت الوحدات المحلية بمراكز كفر الشيخ وأجهزة النظافة بمجالس المدن، حملات مكثفة للنظافة، وجرى خلالها رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بشوارع القرى والمدن، حفاظا على نظافة البيئة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، فضلا عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة، خاصة غير المرصوفة منها، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والوحدات القروية، لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

نقل كل المخلفات إلى المقالب الوسيطة

وجرى نقل كل المخلفات إلى المقالب الوسيطة، تمهيدًا لنقلها إلى مصنع المخلفات العضوية بمدن كفر الشيخ، لفرزها وتعظيم الاستفادة منها، وفقًا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة، وأشرف على حملات النظافة رؤساء المراكز والمدن والقرى، ومسؤولي الحملات الميكانيكية، وباستخدام سيارات ولوادر وجرارات الوحدات المحلية.