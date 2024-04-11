محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمستشفيات خلال إجازة العيد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

تكثيف حملات مراقبة الأغذية

وأكد «نور الدين» استمرار تكثيف نشاط الجانب الوقائي، وحملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، مع سحب عينات من المعروضات الغذائية، وتكثيف المرور وتشديد إجراءات استمرار التزام الأطباء بالنوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة.

ووجّه بتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والأسماك المملحة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية طبقاً للقرار رقم 685 لسنه 1954، وعمل محاضر للمخالفين، وضرورة التزام العاملين بها بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، وأنٌ يكونوا حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

الإبلاغ عن أي مخالفات

وناشدت محافظة كفر الشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.