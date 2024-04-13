محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشنّ حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما في ذلك الغلق الإداري والغرامات المالية.

فرض الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع

كما أمر المحافظ، مديرية التموين والتجارة الداخلية، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع ومحال الجزارة والدواجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

كفر الشيخ تناشد المواطنين الإبلاغ عن المخالفات

وتناشد محافظة كفر الشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.