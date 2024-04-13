مجلس الوزارء يستعرض مراحل إنشاء حديقة فريال التاريخية ببورسعيد (فيديو)

استعرض تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلومات عن حديقة فريال بمحافظة بورسعيد، تحت عنوان «حديقة فريال بمحافظة بورسعيد.. ترفيه وسط التاريخ».

وبحسب التقرير المصور، تأسست الحديقة عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل، حيث شهدت الاحتفال المهيب بافتتاح قناة السويس الذي حضره ملوك وأمراء العالم، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الأميرة فريال ابنة الملك فاروق.

مع انتهاء الحكم الملكي ظلت الحديقة مغلقة حتى أعادت محافظة بورسعيد تطويرها وافتتاحها من جديد، وفق تقرير مركز المعلومات وتقع على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع.

3 منصات رئيسية

تعد حديقة فريال شاهداً على ما مر ببورسعيد من أحداث تاريخية، وتتكون من 3 منصات رئيسية وهي المنصات التي جلس بها أمراء وملوك العالم أثناء افتتاح قناة السويسن، حيث خصصت المنصة الكبرى للملوك والأمراء، أما عن المنصة الثانية فخصصت لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وبالنسبة للمنصة الثالثة فخصصت لرجال الدين المسيحي.

تطل على مجرى قناة السويس

تشهد الحديقة رواجاً كبيراً من الجمهور كمتنفس تاريخي لأهل بورسعيد، خاصة وأنها تطل على مجرى قناة السويس من الناحية الشمالية، وتضم عدداً متنوعاً من الأشجار العتيقة من عدة أماكن مختلفة حول العالم.

وحرصت الدولة على تطوير الحديقة بداية من المساحات الخضراء وتزويدها بزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة، وجداريات تحكي مقتطفات تاريخية، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية.

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