جولة لأطفال المحافظات الحدودية في حديقة فريال بأسوان ضمن مشروع «أهل مصر»

استقبلت حديقة فريال بأسوان، اليوم، أطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر، المُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 17 فبراير الجاري.

تفاصيل جولة أطفال أهل مصر في حديقة فريال

بدأت الفعاليات بجولة بالحديقة، تعرف خلالها الأطفال عبر الشروح المقدمة لهم، على الحديقة التي تقع على ضفاف النيل عند الطرف الجنوبي لكورنيش مدينة أسوان، وتطل على بعض المناظر الأثرية، وتعد واحدة من المتنزهات التي يقبل عليها أبناء المدينة وضيوفها، وقد تم إنشاؤها على مساحة 7 أفدنة، في 1944، وسميت باسم الأميرة فريال، الابنة الكبرى للملك فاروق، وجمعت بين الصخور الجميلة، التي تتوسط الحديقة ونهر النيل والأشجار الخضراء.

وتابع مرشدوا الجولة في حديثهم مع الأطفال، أن الحديقة تحتوى على ثروة نباتية منها أشجار خف الجمل، البونجامينا، الجميز، خيار شمير، السنط، وتجاور عددا من المعالم الشهيرة بأسوان منها فندق كتاركت، ويرجع تاريخها لاحتفال الملك فاروق بعيد ميلاد ابنته الأميرة فريال، وقراره إنشاء هذه الحديقة وإهدائها للجمهور فى هذه المناسبة. وقد اختتمت فعاليات اليوم بجولة حرة بسوق أسوان.

جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ويشهد الأسبوع ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية وعدد من المشروعات القومية بأسوان، لتعميق الجانب التثقيفي لديهم بالمعالم الحضارية والمشروعات التنموية للوطن.

مشروع أهل مصر، أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.