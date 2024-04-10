خدمات مصرفية من بنك قناة السويس خلال أيام العيد.. كيف تحصل عليها؟

يقدم بنك قناة السويس الحكومي، خدمات مصرفية عبر الإنترنت، تكون متاحة أيضًا خلال إجازة عيد الفطر التي بدأت أمس، وتنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل 2024.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك قناة السويس، نرصد في السطور التالية الخدمات المصرفية المتاحة عبر الإنترنت.

خدمات مصرفية متاحة عبر الإنترنت

- يمكن للعميل الاستعلام عن أرصده الحسابات.

- إمكانية طلب استخراج كشف حساب.

- يتيح بنك قناة السويس عبر الإنترنت إمكانية طلب إصدار دفتر شيكات.

خدمات متاحة من بنك قناة السويس

- يمكن الاستعلام عن رصيد بطاقة الائتمان.

- الاستعلات عن حركة معاملات البطاقات «الدائنة والمدينة».

- سداد استحقاقات بطاقة الائتمان المصدرة من بنك قناة السويس.

- يمكن طلب إصدار الوادئع أو شراء الشهادات والاستعلام عن جميع تفاصيلها.

- التحويل بين حسابات العميل بالبنك ولحسابات عميل آخر داخل البنك.

- التحويلات الخارجة للحسابات في البنوك المصرية بحد أقصى 350 ألف جنيه يوميًا.

- ويتوفر بنك قناة السويس على تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي ويسمح للأفراد بالوصول المباشر إلى جميع الحسابات المصرفية في البنوك ويمكن التحويل النقدي من خلاله أيضًا.

- يمكن استخدام المحفظة الإلكترونية.