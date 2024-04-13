مساعد وزير الخارجية الأسبق: «القاهرة» حققت قفزة إيجابية في علاقاتها مع مختلف الدول خلال السنوات العشر الأخيرة

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم حققت قفزة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، مؤكداً أن مصر عملت على أكثر من محور، كان أبرزها تحسين العلاقات مع المحيط الأفريقى والحصول على مقعد عضو غير دائم فى مجلس الأمن.

كيف ترى تطورات العلاقات المصرية - الأفريقية خلال 10 سنوات؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حريصاً على ضخ دماء جديدة لتشبيك العلاقات المصرية - الأفريقية بعد أن شهدت فتوراً فى سنوات ماضية قبل توليه الرئاسة، ونجح بالفعل فى هذا الأمر بسرعة غير مسبوقة، وبدأ الأمر بفك تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى وعمل على زيادة الروابط الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، من خلال التقارب عبر منظمة الكوميسا، وكذلك زيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، وكذلك تولى مصر منصب رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتعد مصر أكثر دولة أفريقية مثلت القارة السمراء فى مقعد وعضوية مجلس الأمن غير الدائم، والجميع فى القارة السمراء يعرف قدر مصر.

ما الدوائر التى تحركت فيها مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟

- تحركت مصر فى الدوائر الآسيوية والأفريقية والأوروبية والإسلامية والعربية ومحيط الدول النامية ودول أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وهذا يعنى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لإدراكه الجيد بمكانة مصر على مستوى العالم، حرص على مد جسور التواصل مع مختلف الدول، لأن مصر منفتحة على العالم وتحترم الإرادة السياسية والشعبية لكل الدول، وتعمل على تحقيق التقارب الاقتصادى مع مختلف الدول فى ظل قدرات مصر الكبيرة فى مختلف المجالات والثقل الثقافى للحضارة المصرية.

كيف ترى العلاقات العربية - المصرية؟

- العلاقات العربية - المصرية هى الأقوى من أى وقت مضى، ونرى أن أول زيارة خارجية للرئيس السيسى كانت للجزائر، وتم تعظيم الوجود المصرى العربى، ونرى الزيارات المتبادلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان وكذلك الرئيس الإماراتى محمد بن زايد، الذى زار مصر قبل أيام وسط استثمارات إماراتية هى الأكبر فى مصر، وكذلك تزايد الاستثمارات السعودية والقطرية والكويتية والعمانية، فى شكل يعكس التقارب المصرى العربى، وقد أطلقت مصر اسم ملك البحرين على ممشى فى مدينة شرم الشيخ، فى شكل يعكس التقارب الثقافى والسياسى والاقتصادى بين الدول العربية.

وما تقييمك لعلاقات مصر مع العالم الإسلامى؟

- العلاقات المصرية - الإسلامية وكذلك الدول النامية تطورت كثيراً، فبعد عقود كان يقتصر الأمر على البيانات الرسمية، ولكن أصبح الرئيس السيسى يستقبل قادة العالم النامى والدول الإسلامية المختلفة، وقد رأينا حضور رئيس وزراء ماليزيا إلى مصر، وكذلك رئيس وزراء الهند فى شكل يبرز متانة العلاقات المصرية بالدول الآسيوية والإسلامية والنامية.

التعاون «المصرى - العربى» فى أقوى حالاته.. و«واشنطن» لا تستطيع تجاهل مكانة مصر بالمنطقة

ما تعليقك على مسار العلاقات المصرية - الأوروبية بخاصة فى ظل التوافق الأخير فى الرؤى؟

- يقدم الاتحاد الأوروبى لأول مرة هدية غير مسبوقة قدرها 7.8 مليار يورو إلى مصر، لأنها رمانة الاستقرار فى المنطقة والسلام العالمى، وستعمل الدول الأوروبية على زيادة الشراكة الاقتصادية مع مصر، فى ظل عمل الدولة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك العلاقات بين مصر وأمريكا قوية، ولا تستطيع واشنطن تجاهل مكانة مصر فى المنطقة والإقليم، وكل هذا جاء تتويجاً للدبلوماسية المصرية التى تركت بصمة واضحة فى العلاقات المصرية مع دول العالم.

تطوير السفارات بالخارج

كنت سفيراً فى الكاميرون فترة طويلة، وسفيراً غير مقيم فى غينيا الاستوائية، ولم يكن هناك سفارة لمصر فيها ولكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم حرص على بناء سفارة لجمهورية مصر العربية فى غينيا الاستوائية، وحرص على استضافة مصر للقمة الأفريقية وكذلك القمة العربية - الأفريقية مع تولى مصر قيادة الاتحاد الأفريقى.