وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الإبراهيمية المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمستشفى الإبراهيمية المركزي، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بالأقسام الطبية، وذلك بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام، ووحدات الرعاية الأولية بمراكز ومدن الزقازيق وههيا والإبراهيمية.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الإبراهيمية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الإبراهيمية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بقسم الاستقبال والطوارئ، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة التخصصات، وكذا التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للمصابين والحالات الطارئة بالاستقبال، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة.

واطمأن وكيل الوزارة على توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، وتفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهاً مدير المستشفى بتكثيف الحملات التوعوية الخاصة بالتغذية العلاجية والصحية لمرضى الكلى، وكلف بسرعة إجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار لأحد مرضى الكلى.

مؤشرات التردد على العيادات الخارجية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العيادات الخارجية بالمستشفى، متابعاً مؤشرات التردد عليها والتي بلغت ما يقارب 200 مريض حتى وقت الزيارة، وذلك في تخصصات «الباطنة، والجراحة، والعظام، والنساء والتوليد، والأطفال، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والرمد، والعلاج الطبيعي».

وفي نهاية الزيارة تفقد «مسعود» خزان الأكسجين، وكفاءة عمل شبكة الغازات بالمستشفى، مطمئناً على انتظام الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، بقدرة 4 غرف، وغرفة إفاقة بقوة 4 أسرة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وكذلك أعمال رفع كفاءة الكهرباء الجارية بالمستشفى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين جنيه، وجاري توريد عدد 2 محول كهربائي جديد بقدرة 1 ميجا، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين و 200 ألف جنيه.