عودة الكبار والتنوع واحتضان نجوم عرب.. أبرز ظواهر دراما رمضان

30 يوما من الإبداع والزخم الرمضاني عاشها المشاهدون فى موسم درامى مميَّز قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضم أعمالاً ستكون علامة فارقة فى تاريخ الدراما المصرية، كما تميَّز الموسم الرمضانى المنقضى بأعمال فنية تحمل رسائل قيّمة احترمت أذواق المشاهدين، وحققت المعادلة الصعبة بتقديم عمل فنى جيد وترفيهى يحمل رسائل توعوية.

أعمال «كوميدية وأكشن واجتماعية وتشويقية وتاريخية»

وتميَّز الموسم الرمضانى الماضى بعدد من الظواهر، ومن أهمها التنوع الكبير والزخم الذى قدّمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ حرصت على تقديم وجبة متنوعة ما بين الكوميدى والأكشن والاجتماعى والتشويقى والتاريخى وغيرها، من خلال 20 مسلسلاً درامياً مُقسمة إلى 9 مسلسلات من نوعية الـ30 حلقة، و10 من نوعية الـ15 حلقة، عبر شاشاتها المختلفة وكذلك منصة watch it، التى عرضت حصرياً مسلسل «لحظة غضب» المكون من 15 حلقة فى النصف الأول من شهر رمضان.

كما أفردت «المتحدة» هذا العام مساحة خاصة لنجوم كبار ابتعدوا عن الشاشة الرمضانية، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان كريم عبدالعزيز، الذى نافس بملحمة تاريخية لم تحدث فى الدراما من قبل، من خلال مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمى، بعد غيابه عن الدراما الرمضانية العام الماضى، وهذا العمل يُعد من أكبر وأضخم الإنتاجات العربية فى الدراما التليفزيونية، واستطاع كريم عبدالعزيز أن يخطف الأنظار بتجسيده دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى مذهب الإسماعيلية الشيعى ويؤسس الجماعة التى سُميت «الحشاشين».

وكان النجاح الكبير لصالح الفنان يحيى الفخرانى الذى قدّم فى الجزء الأول من الموسم الرمضانى مسلسل «عتبات البهجة» المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائى إبراهيم عبدالمجيد، وذلك بعد غياب 3 أعوام تقريباً، فقد كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل «نجيب زاهى زركش».

أيضاً الفنانة سيمون التى عادت من جديد بعد غياب بمسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وأيضاً كان هناك ظهور مميز للفنانة حلا شيحة من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة الفنان خالد النبوى، وذلك بعد غياب 4 سنوات وابتعادها عن الفن منذ تقديم مسلسل خيانة عهد، لكنها ظهرت هذا العام بدور الأم المطلقة التى تحاول أن تصنع لابنتها حياة كريمة وتتعرف على مختار الذى يجسد دوره الفنان خالد النبوى، وتقع فى حبه، العمل من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

ومن بين الظواهر المميزة فى الموسم المنقضى مشاركة بعض الأعمال الدرامية المأخوذة عن قصص أدبية وأفلام عربية أيضاً، منهم الفنان يحيى الفخرانى، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وأيضاً مسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، والمأخوذ من كتاب «ألف ليلة وليلة» وهو واحد من كتب التراث العربى، بالإضافة إلى مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة الفنان خالد النبوى، المأخوذ عن القصة الأصلية للكاتب إحسان عبدالقدوس، والتى سبق أن قدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى فيلم بالاسم ذاته، عام 1972 للمخرج حسين كمال.

حضور خاص للأعمال المأخوذة عن روائع الأدب وسينما الزمن الجميل

ومن السمات المهمة فى هذا الموسم حرص الشركة المتحدة على أن يشارك عدد من النجوم العرب بالمسلسلات، حيث جاءت مشاركتهم إضافة قوية للموسم الرمضانى الحالى، منهم الفنان نيقولا معوض ضمن أحداث مسلسل «الحشاشين» مع النجم كريم عبدالعزيز، وفى المسلسل ذاته قدمت الفنانة سوزان نجم الدين دوراً مهماً بالمسلسل، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، التى شاركت فى بطولة مسلسل «بدون سابق إنذار» مع الفنان آسر ياسين، ومن إخراج هانى خليفة، وأيضاً مشاركة الفنانة السورية جومانا مراد فى بطولة مسلسل «عتبات البهجة» مع الفنان يحيى الفخرانى.

ظهور ضيوف الشرف تيمة أساسية

من الظواهر المميزة أيضاً هذا العام، مشاركة ضيوف الشرف بمسلسلات رمضان، من أجل إعطاء ثقل خاص للعمل الدرامى، وإثبات الممثلين أن الدور ليس بحجمه ولكن بأهميته، ومن أبرز تلك المسلسلات «الكبير أوى» بطولة الفنان أحمد مكى، والذى ضم عدداً كبيراً من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، محمد ثروت، شيماء سيف، صفاء الطوخى، محمود الليثى، عمرو رمزى وغيرهم، وغيرهم، كما كان لمسلسل كامل العدد نصيب فى مشاركة ضيوف الشرف بالعمل، منهم الفنان عمرو يوسف.