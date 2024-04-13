الجمهور يشيد بمسلسل جودر: «تعيش الدراما المصرية الحلوة»

«مسلسل مُبهر.. من ريحة فوازير زمان».. تعليق كرره العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول أحداث مسلسل جودر الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك، ودار في إطار من الفانتازيا والمغامرات، إذ عبر قطاع كبير من الجمهور عن إعجابه الشديد بأداء الفنانين والمؤثرات البصرية التي أخذتهم إلى عالم آخر.

استمتاع الكبار والأطفال بمسلسل جودر

ونجح مسلسل جودر في إثارة اعجاب واهتمام الكبار والأطفال، إذ أكدت بسمة الطيب، احدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أنها كانت تنتظر حلقات مسلسل جودر بفارغ الصبر، هي وابنتها الصغيرة للاستمتاع سويًا بحكايات الأميرة شهر زاد: «المسلسل حلو أوي حاجة من ريحة فوازير زمان»، كما رأت نغم عبد الله أن مسلسل جودر هو أفضل مسلسل رمضاني شاهدته في موسم الأعمال الرمضانية 2024: «المسلسل خرافي.. كمية إبهار وإبداع في الصورة تخليك فخور بالمستوى اللي وصلناله حقيقي حاجة مشرفة».

«مسلسل جودر أثبت إننا لو استمرينا كده كام سنة هننافس هوليوود لأننا عندنا ناس متقلش عنهم في حاجة»، حسب تعبير أحمد يسري، أحد متابعي مسلسل جودر، وأضافت دينا محمد: «رمضان بتاعنا بتاع زمان رجع تاني بعرض مسلسل جودر.. قلبي بيرفرف كدة وأنا بسمع مزيكا شهرزاد لكورساكوف وبرجع بالزمن للطفولة الجميلة وأحلام ألف ليلة و ليلة».

مطالبات بانتاج جزء جديد

وطالب عدد من متابعي مسلسل جودر على وسائل التواصل الإجتماعي بانتاج جزء جديد من المسلسل بنفس الأداء، منهم سلوى أحمد التي قالت: «لا 15 حلقه من مسلسل جودر مش كفاية إحنا عايزين 15 سيزون»، وقالت هند جعفر: «تعيش الدراما المصرية الحلوة.. وتعيش ألف ليلة وليلة وتلهمنا لمئات السنين».

شارك في بطولة مسلسل الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر، كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان رشوان توفيق، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.