ناقد فني: الدراما المصرية في موسم رمضان 2024 «استثنائي»

قال الناقد الفني، عبدالله غلوش، إن الموسم الدرامي في رمضان 2024 شهد تنوعًا كبيرًا، إذ ضم 20 مسلسلًا، في ظاهرة فريدة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأضاف أن عدد المسلسلات المكونة من 15 حلقة تفوقت على عدد المسلسلات المكونة من 30 حلقة، إذ بلغ عددها 11 مسلسلًا مقابل 9 مسلسلات فقط.

الموسم الحالي استثنائي

وأشار غلوش خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان شيرين عماد ومحمد جاد، أن الموسم الحالي هو استثنائي، لأنه يحتوي على دراما تاريخية وفانتازيا، كما أن الدراما الكوميدية بها تنوع فهناك لايت كوميدي، وكوميدي صريح، وبلاك كوميديا، مثل مسلسل لحظة غضب، بجانب وجود الدراما الشعبية.

وأوضح أن الدراما المصرية عادة تسيطر على الدول العربية، لأنها أكثر توزيعا في كل المحطات، لكن الجديد هذا العام أن الأمور تخطت الحدود المصرية ووصلت إلى دول العالم، إذ تحدثت أكثر من دولة عن الدراما المصرية.

الحشاشين من أهم الإنتاجات الدرامية في العالم

وأوضح أن التلفزيون السويدي صنف مسلسل الحشاشين بأنه من أهم الإنتاجات الدرامية في العالم هذا العام، كما أن التلفزيون الإسرائيلي وقبل عرض مسلسل مليحة ناقشه وحلله، لدرجة أنه من كثرة اهتمام الشارع الإسرائيلي هو «تريند» يوميا هناك على موقع «إكس»، كما أن البعض أكد أن مسلسل «جودر» لا يقل عن الإنتاجات العالمية، مثل علاء الدين وسندباد.