رئيس «القومي للمسرح» ينعى شيرين سيف النصر

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، في بيان، الفنانة شيرين سيف النصر، التي وافتها المنية اليوم السبت.

يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر قدمها الفنان يوسف فرنسيس للسينما.

أعمال شيرين سيف النصر

وشاركت الفنانة شيرين سيف النصر في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون الجزء الثاني، غاضبون وغاضبات، ألف ليلة وليلة، على باب الوزير، حكاية بنت اسمها سها، اللص الذي أحبه، الوشاح الأبيض.

ومن أشهر أعمالها المسرحية؛ بودي جارد، خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان.

ومن أهم أعمالها السينمائية: سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، الأستاذ.