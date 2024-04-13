بعد وفاة شيرين سيف النصر.. ما حقيقة قرابتها بالعائلة الملكية الأردنية؟

رحلت عن عالمنا اليوم السبت 13 أبريل، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، عن عمر ناهز 56 عامًا، بعدما أعلن شقيقها الخبر المحزن عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في التقرير التالي، نتحدث عن حقيقة وجودة قرابة للفنانة شيرين سيف النصر، بالعائلة الملكية في الأردن، فهي ولدت عام 1967 لأب مصري وأم ذات أصول فلسطينية، جدتها لأمها ليلى طوقان، وشقيقة جدتها حنان طوقان جدة الملكة علياء طوقان، زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين.

معلومات عن الفنانة شيرين سيف النصر

ولدت الفنانة شيرين سيف النصر في 27 نوفمبر 1967 لأب مصري وأم فلسطينية

رحلت عن عمر ناهز الـ56 عامًا

تخرجت في كلية الحقوق.

اكتشفها المخرج يوسف فرنسيس لتشارك في مسلسل «ألف ليلة وليلة» عام 1986.

اعتزلت الفن في عام 1996

توفيت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، كان قد أعلن وفاتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».