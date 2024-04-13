شيرين سيف النصر.. تمنت المشاركة في مسلسل الاختيار ورحلت قبل تحقيق الأمنية

قالت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر في آخر تصريح تليفزيوني لها، إنها تدرس العودة مرة أخرى للعمل الفني، من خلال عمل سينمائي عُرض عليها، وأنها تتمنى العودة بالفعل، حيث يُعرض عليها أعمالا كثيرة، لكنها ستعود قربيًا في فترة أقل من ثلاثة أشهر، لكن القدر حال دون تحقيق هذه الأمنية.

وأضافت شيرين سيف النصر التي رحلت عن عالمنا اليوم، خلال مداخلتها في برنامج مساء dmc، التي كانت منذ عام تقريبًا، أن هناك عمل وحيد كان من الممكن أن تعود من خلاله للفن سريعًا وبدون تفكير، وهو مسلسل الاختيار التي تابعت أجزاءه الثلاثة.

وقالت «سيف النصر»: «كان نفسي أدخل مسلسل الأختيار أعمل دور ولو مشهد واحد بس، تابعت الـ3 أجزاء، وكلهم أحلى من بعض، ومسلسل زي ده كان يرجعني من الاعتزال بدون تفكير».