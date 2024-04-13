نجوم الفن ينعون الراحلة شيرين سيف النصر: «ربنا يرحمها»

تحولت صفحات نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا في هدوء منذ قليل، دون إعلان أسرتها حسب وصيتها.

نعتها الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر ربنا يرحمها ويغفرلها ويبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وادخلها الجنة دون حساب ولا عقاب.. ادعولها».

كما نعتها الفنانه دينا عبر «إنستجرام» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله. اللهم ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء».

ونعاها الفنان محمود البزاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «ألف رحمة ونور على الفنانة الجميلة والكبيرة شيرين سيف النصر، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمها».

ونعاها الفنان تامر عبدالمنعم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخت العزيزة وعشرة السنين الحلوة الفنانة شرين سيف النصر في ذمة الله».

كما نعاها المطرب محمد فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «البقاء والدوام لله.. خالص التعازي في وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».