كواليس 14 سنة غياب للفنانة شيرين سيف النصر قبل وفاتها

حالة من الحزن الشديد يعيشها الوسط الفني، بعدما أعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر وفاتها عن عمر يناهز 56 عامًا، في نبأ مفاجئ لعشاق الفنانة الراحلة، والتي اعتزلت منذ نحو 14 عامًا، فكيف تحدثت عن سنوات الاعتزال؟

منذ عامين أجرت الفنانة شيرين سيف النصر مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي ببرنامج «مساء DMC»، وعندما سئلت عن ما فعلته خلال هذه أعوام الاعتزال، أكدت أنها عاشت حياتها بين القراءة، ومتابعة الأعمال الفنية مثل المسلسلات والأفلام، كما أنها كانت تقضي وقتًا طويلا في السفر، على حد قولها خلال المداخلة.

سبب ابتعاد شيرين سيف النصر عن الفن

وعن سبب الفنانة شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية، أكدت أنها عاشت حالة من الحزن الشديد، جعلتها لا تقدر على استكمال المشاركة بالأعمال الفنية، ووصفت والدتها قائلة: «كانت كل حاجة في حياتي، كانت حياتي كلها، وكانت تدعمني وتقرأ لي الأفلام والمسلسلات، وكانت تتحدث إلى الصحافة، كانت شيلاني شيل، وتعبت من بعد الوفاة، ومع الوقت الورق اللي كان بيجيلي مكنش قد كده، وقلت خليني أحسن على الحاجات اللي عملتها تبقى كافية بالنسبة لي».

معلومات عن الفنانة شيرين سيف النصر