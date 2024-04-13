أسعار مبرد الهواء 2024 في أسواق الأجهزة الكهربائية.. تبدأ من 3300 جنيه

مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب قدوم فصل الصيف يقبل المواطنون على شراء الأجهزة التي من شأنها التقليل من حرارة الطقس وتلطيف حالة الجو بالمنازل، ويعد مبرد الهواء واحدا من هذا الأجهزة التي تلطف من حرارة الطقس ويكثر شراؤها لسهولة حركتها وانخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بأسعار التكييفات العادية.

أسعار مبرد الهواء 2024

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» أسعار مبرد الهواء 2024، في الأسواق ومحلات الأجهزة الكهربائية، والتي تأتي على النحو التالي:

أسعار مبرد الهواء 2024 بأقل من 5000 جنيه

مبرد هواء فلو من سوناي، 40 لترا، 3 سرعات، 90 وات، بسعر3,365 جنيه.

مبرد هواء من إلكتريك هاوس، سعة 35 لترا، بسعر3,940 جنيه.

مبرد هواء سمارت من فريش، سعة 55 لترا، بسعر 4,842 جنيه.

مبرد هواء من كاستيل سعة 65 لترا، بسعر 4,950 جنيه.

مبرد هواء من فانتوم، سعة 35 لترا، بسعر 4,999 جنيه.

أسعار مبرد الهواء 2024 بأقل من 10 آلاف جنيه

مبرد هواء، النسيم، خزان سعة 80 لترا، من إلكتريك هاوس، بسعر 5,080 جنيه.

مبرد هواء صحراوي من دانتا سعة 70 لترا بسعر ‎5,499 جنيه.

مبرد هواء من سوناي موديل MAR-21AC بسعة تدفق 60 لترا يعمل بقدرة 225 وات، بسعر 5,500 جنيه.

مبرد هواء تربو بخزان سعة 90 لترا من الكتريك هاوس، بسعر 5,585 جنيه.

مبرد هواء بثلاث سرعات وفلتر كربون من تورنيدو، بسعر 7,999 جنيه.

مبرد هواء مزدوج من بريفيكس، بخزان ثلج، 70 لترا، بسعر 9,999 جنيه.