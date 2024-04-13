مع اقتراب فصل الصيف.. تعرف على أسعار التكييفات في الأسواق

أقل من 6 أسابيع تفصل الملايين عن انتهاء الربيع وبداية فصل الصيف، وذلك وفقًا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة أنه مع نهاية فصل الربيع ستستقر درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

أسعار التكييفات في الأسواق

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين، بمعرفة أسعار التكييفات الآن وقبل بداية فصل الصيف، إذ يزداد الإقبال على الشراء في ظل ارتفاع درجات الحرارة نسبيا، لذا نستعرض أسعار التكييفات بأنواعها المختلفة في الأسواق المصرية.

- تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد، بسعر 18 ألفًا و280 جنيهًا.

- تكييف تورنيدو اسبليت، بقوة 1.5 حصان بارد، بلازما، بسعر 19 ألفًا و530 جنيهًا.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد، بسعر 19 ألفًا و865 جنيهًا.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن، بسعر 21 ألفًا و545 جنيهًا.

- إكسبرس تكييف سبلت فريش، 1.5 حصان بارد، بسعر 24 ألفًا و800 جنيه.

- تكييف سبلت فريش سمارت بلازما، بارد، 1.5 حصان، بسعر 24 جنيهًا و769 جنيهًا.

أسعار تكييفات الـ«سبليت»

- تكييف سبليت بروفيشنال بارد فقط من فريش، بقوة 1.5 حصان، بسعر 24 ألفًا و300 جنيه.

- تكييف سبلت ميديا، 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 26 ألفًا و399 جنيهًا.

- تكييف سبلت شارب، 1.5 حصان، تبريد فائق السرعة، بسعر 32 ألفًا و400 جنيه.

- تكييف سبلت يونيون أير، 2.25 حصان، بارد فقط، بسعر 29 ألفًا و999 جنيهًا.

- مكيف هواء بارد تورنادو سبليت، بقدرة 1.5 حصان، بسعر 26 ألفًا و900 جنيه.

- تكييف كاريير سبلت بارد فقط، بقدرة 1.5 حصان، بسعر 29 ألفًا و490 جنيهًا.