أسعار التكييفات 2024.. تبدأ من 18 ألفا: «استعد للصيف»

قارب فصل الشتاء على الانتهاء، لذا يتجهز الكثيرون لدخول فصل الربيع والصيف بشراء الأجهزة الكهربائية المناسبة من المراوح والتكييفات، لذا نستعرض أسعار التكييفات 2024 في الأسواق التجارية.

أسعار التكييفات 2024

وجاءت أسعار التكييفات 2024 على النحو التالي، وفقا لما هو معروض في محلات الأجهزة الكهربائية:

- تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد سريع أبيض TH-C12YEE، بسعر 18,280 جنيها.

- تكييف تورنيدو اسبليت، بقوة 1.5 حصان بارد ديچيتال بلازما شيلد TH-H12YEE، بسعر 19,530 جنيها.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد تبريد فائق السرعة أبيض AH-A12YSE، بسعر 19,865 جنيها.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن تبريد فائق السرعة، بسعر 21,545 جنيها.

- إكسبرس تكييف سبلت فريش، 1.5 حصان بارد فقط، «FUFW12C/O-X2»-«FUFW12C/IW-AG»، بسعر 24,800 جنيه.

- تكييف سبلت فريش، بارد، 1.5 حصان، سمارت بلازما، SFW13C/IP، بسعر 24,769 جنيها.

- تكييف سبليت بروفيشنال تربو بارد فقط من فريش، FUFW12C/IW، بقوة 1.5 حصان، بسعر 24,300 جنيه.

أسعار تكييفات تزيد عن 25 ألف جنيه

- تكييف سبلت ميديا، 1.5 حصان، بارد فقط، ميشن، 53MSMB1T-12CR، بسعر 26,399 جنيها.

- تكييف سبلت شارب، 1.5 حصان، تبريد فائق السرعة، AH-A12YSE، بسعر 32,400 جنيه.

- تكييف سبليت بروفشنال تربو فريش، بارد، 2.25 حصان، FUFW18C/IW، بسعر 35,750 جنيها.

- تكييف سبلت شارب، 2.25 حصان، ساخن بارد، AY-A18YSE، بسعر 44,899 جنيها.

- تكييف سبلت يونيون أير ميجا فاي، 2.25 حصان، بارد فقط، MEGIO18CV5S1BR-UV-LN، بسعر 29,999 جنيها.

- تكييف سبلت كاريير أوبتيماكس، 1.5 حصان، بارد فقط، 38KHCT12N-708، بسعر 39,599 جنيها.

- مكيف هواء بارد تورنادو سبليت، بقدرة 1.5 حصان، خاصية سوبر جت، TH-C12YEE4.1، بسعر 26,900 جنيه.

- تكييف سبليت بارد فقط بنظام التربو من فريش، FUFW18C/IW، بقوة 2.25 حصان، بسعر 35,600 جنيه.

- تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط اوبتيماكس، بقدرة 1.5 حصان، بسعر 29,490 جنيها.