أسعار التكييفات في مصر 2024.. اعرف الأرخص والمناسب لفلوسك

مع قرب موسم الصيف يكثر البحث عن أسعار التكييفات في مصر 2024، بسبب الاحتياج الشديد إليها لتفادي حرارة الجو، لذلك يشهد موسم الصيف رواجًا كبيرًا في أجهزة التكييف بجانب أعمال الصيانة الكثيرة للتكييفات القديمة.

تنشر «الوطن» أسعار التكييفات في مصر 2024 وفقًا للأسعار المعلنة من قبل الشركات والمعارض الخاصة بالتوزيع والمحال التجارية.

أسعار التكييفات في مصر 2024

- تكييف تورنيدو سبليت 1.5 حصان بارد تبريد سريع أبيض TH-C12YEE، بسعر 18,180 جنيها.

- تكييف تورنيدو سبليت، بقوة 1.5 حصان بارد ديچيتال بلازما شيلد TH-H12YEE، بسعر 19,430 جنيها.

- تكييف شارب سبليت 1.5 حصان بارد تبريد فائق السرعة أبيض AH-A12YSE، بسعر 19,765 جنيها.

- تكييف شارب سبليت 1.5 حصان بارد - ساخن تبريد فائق السرعة، بسعر 21,500 جنيها.

- إكسبرس تكييف سبليت فريش، 1.5 حصان بارد فقط، «FUFW12C/O-X2»-«FUFW12C/IW-AG»، بسعر 24,600 جنيه.

- تكييف سبليت فريش، بارد، 1.5 حصان، سمارت بلازما، SFW13C/IP، بسعر 24,669 جنيها.

- تكييف سبليت بروفيشنال تربو بارد فقط من فريش، FUFW12C/IW، بقوة 1.5 حصان، بسعر 24,200 جنيه.

أسعار التكييفات 2024

- تكييف سبليت ميديا، 1.5 حصان، بارد فقط، ميشن، 53MSMB1T-12CR، بسعر 26,299 جنيها.

- تكييف سبليت شارب، 1.5 حصان، تبريد فائق السرعة، AH-A12YSE، بسعر 32,300 جنيه.

- تكييف سبليت بروفشنال تربو فريش، بارد، 2.25 حصان، FUFW18C/IW، بسعر 35,700 جنيها.

- تكييف سبليت شارب، 2.25 حصان، ساخن بارد، AY-A18YSE، بسعر 44,800 جنيها.

- تكييف سبليت بارد فقط بنظام التربو من فريش، FUFW18C/IW، بقوة 2.25 حصان، بسعر 35,500 جنيه.

- تكييف كاريير 53KHCT-12 سبليت بارد فقط اوبتيماكس، بقدرة 1.5 حصان، بسعر 29,400 جنيها.

- تكييف سبليت يونيون أير ميجا فاي، 2.25 حصان، بارد فقط، MEGIO18CV5S1BR-UV-LN، بسعر 29,999 جنيها.

- تكييف سبليت كاريير أوبتيماكس، 1.5 حصان، بارد فقط، 38KHCT12N-708، بسعر 39,500 جنيها.

- مكيف هواء بارد تورنادو سبليت، بقدرة 1.5 حصان، خاصية سوبر جت، TH-C12YEE4.1، بسعر 26,700 جنيه.