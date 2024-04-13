تحرير 14 مخالفه تموينية في حملة على مخابز البحيرة

نفذت إدارة تموين مركز بدر بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تموينية في مجال المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ.

تحرير 14 محضراً تموينيًا

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير المحاضر التموينية الآتية:-

- ضبط أحد المخابز يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جراما عجز في الرغيف الواحد، مع عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات أثناء مرور الحملة وجاري تطبيق لائحه العقوبات عليه.

- ضبط 7 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن بعجز حتى 18 جراما في الرغيف الواحد.

- ضبط 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف، ومواعيد التشغيل كما تم تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- وفي مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، تم شن حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المخابز والمحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.