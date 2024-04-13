شريف منير ينعى شيرين سيف النصر: «إنسانة جميلة ولطيفة»

أعرب الفنان شريف منير، عبر حساب بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن حزنه لوفاة الفنانة شيرين سيف النصر.

ونشر شريف منير مجموعة صور تجمعه بالفنانة الراحلة من كواليس أعمال بينهما معلقا: «فقدت صديقة وفنانة محبوبة، قضينا أيام جميلة مع بعض،هى كانت إنسانة جميلة ولطيفة وعملنا أنجح مسلسلات مع بعض، ربنا يرحمك يا شيرين ويجعل مأواكِ الجنة».

وفاة شيرين سيف النصر

ورحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر صباح اليوم عن عمر 57 عاما، وأعلن خبر الوفاة شقيقها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كاشفا عن وصيتها بدفنها في هدوء والعزاء على المقابر.