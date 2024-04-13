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دراما المتحدة

هل يخالف أشقاء شيرين سيف النصر وصيتها بإقامة عزاء لها؟.. مدير أعمالها يجيب

كتب:

خالد فرج
08:48 م | السبت 13 أبريل 2024
شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

قال خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، إنه ينتظر وصول أشقاء الأخيرة لمصر قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يتحدد بشكل نهائي إذا كان سيتم إقامة عزاء للراحلة أم سيتم الاستجابة لوصيتها بعدم إقامة عزاء لها، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيحددها أشقاؤها بعد وصولهم مصر.

وكشف مدير أعمال شيرين سيف النصر عن وفاة الأخيرة، فجر اليوم السبت، داخل منزلها، مشددا على أنها لم تكن تشكو من أي متاعب صحية.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.