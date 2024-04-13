أحمد عبدالعزيز لـ«الوطن»: شيرين سيف النصر كانت إنسانة جميلة شكلا وموضوعا

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، كواليس تعاونه مع الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، التي وافتها المنية اليوم.

وفاة شيرين سيف النصر

وقال أحمد عبد العزيز لـ«الوطن»: حزنت لخبر وفاة شيرين سيف النصر فهي إنسانة جميلة شكلا وموضوعا، الحقيقة الفترة الأخيرة لم يكن بيننا تواصل كانت منعزلة ومختفية، ولكن أتذكر وقت تعاونا سويا في عدد من الأعمال الفنية، كانت علاقتنا طيبة وعملنا سويا في أكثر من عمل منها من الذي لا يحب فاطمة، والمال والبنون، والسيرة الهلالية في البداية.

تصوير مسلسل من الذي لا يحب فاطمة

وأضاف: «علاقتي بشيرين وقت تصوير مسلسل من الذي لا يحب فاطمة، كان كلها ود واحترام وقضينا وقتا طويلا في تصوير هذا العمل؛ إذ سافرنا النمسا للتصوير هناك، وكنا نصور 24 ساعة تقريبا ورغم ذلك إلا أن كواليس العمل كانت جميلة، وشيرين رحمة الله عليها كانت شخصية جميلة محبة للجميع».