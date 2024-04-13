بعد وفاة شيرين سيف النصر.. 3 فنانين رحلوا بسبب هبوط الدورة الدموية

بهدوء تام وبشكل مفاجئ، رحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، حسبما كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق؛ لذا نستعرض أبرز الفنانين الذين رحلوا بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وكتب جمال شعبان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة عاشت في صمت ورحلت بهدوء عن عمر يناهز 56 عاما، ماتت صبيحة هذا اليوم بـ هبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقى ربها في هدوء وسكينة، ادعوا لها بالرحمة».

ويعتبر الهبوط الحاد في الدورة الدموية أحد أخطر المشاكل الصحية التي تحتاج إلى التعامل معها بشكل سريع ودقيق لإنقاذ المريض وألا يصل الأمر إلى الوفاة، كما حدث مع أشخاص كثيرين، أبرزهم ثلاث فنانين، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

3 فنانين رحلوا بسبب هبوط الدورة الدموية

من أبرز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا متأثرين بهبوط حاد في الدورة الدموية الفنان هيثم أحمد زكي، الذي عُثر عليه في 7 نوفمبر 2019 متوفيًا في منزله بكومبوند بيفرلي هيلز، بمنطقة السادس من أكتوبر، وكشف مصدر أمني أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ومن جانبه أكد وقتها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

كما تعتبر الفنانة رجاء الجداوي من الفنانين الذين وافتهم المنية نتيجة إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ إذ رحلت رجاء الجداوي عن عالمنا في 5 يوليو 2020، وكشف مصدر طبي مسؤول في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة، موضحًا أنها توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية في أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأيضًا توفيَّ الفنان محمود جمعة داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي في 3 يوليو 2020 عن عمر ناهز 71 عامًا، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما أعلنته وقتها ابنته خلود جمعة، في تصريحات صحفية لها.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

جدير بالذكر أن شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، أعلن وفاة شقيقته الفنانة شيرين سيف النصر، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».