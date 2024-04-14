السكة الحديد تقرر استمرار عمل القطارات الإضافية الخاصة بعيد الفطر لهذا الموعد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل بعض القطارات الإضافية الخاصة بإجازة عيد الفطر المبارك، حتى يوم 20 من شهر أبريل الجاري، موضحة أنه تم إتاحة الحجز للسفر بهذه القطارات من خلال أكثر من وسيلة مثل شبابيك التذاكر أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو حتى ماكينات الدفع الإلكتروني.

قطار 1941 ثالثة مكيفة

وأكدت الهيئة في تقرير، أن قطار 1941 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة» يعمل يوميا حتى يوم 19 من شهر أبريل الجاري، على أن يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 11:10 دقائق.

كما قررت الهيئة، تشغيل قطار 1942 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» يوميا حتى 18 من شهر أبريل الجاري، على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل إلى محطة أسوان الساعة 07:05 دقائق.

تشغيل قطار 1943 «أسوان - القاهرة»

وقررت تشغيل قطار 1943 «أسوان - القاهرة» يومياً حتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 08:40 دقيقة، ويستمر تشغيل قطار 1944 «القاهرة - أسوان» حتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل إلى محطة أسوان الساعة 13:45، ويستمر أيضاً تشغيل قطار 1945 «أسوان - القاهرة» يومياً حتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05.