«السكة الحديد» تنشئ ورشة لصيانة عربات القطارات في أبو زعبل

أعلنت وزارة النقل، إنشاء ورشة جديدة بورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع بأنواعها وعربات الركاب الدرجة الثالثة العادية، بالتعاون مع شركة «سوتيك» لتنفيذ أعمال الصيانة بها وتوفير قطع الغيار لكل عربة وتقديم الدعم الفني لها من خلال تواجد دائم لعدد من الخبراء من شركة سوتيك.

ويُتيح التعاون مع الشركة، وفق تقرير لوزارة النقل، التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ 18 عاماً بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

صفقة 1350 عربة سكة حديد

تتمثل أهمية الورشة في إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة السكك الحديدية، حيث يُسهم إجراء الصيانة في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، بما يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الوحدات المتحركة.

يتم التعاون مع الشركات العالمية، من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وبالتالي فإن التعاون مع شركة «سوتيك» يأتي استكمالا لخطة التعاون المشترك حيث تم التنسيق على التعاون في توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصنع «نيرك» وإنتاج قطع الغيار محليا.

توطين الصناعة في مصر

حسبما أكدته الوزارة، فإن التعاون سيكون نقطة انطلاق قوية وهامة لتلبية احتياجات السوق المحلى ثم الانطلاق للتصدير إلى الدول الأخرى خاصة وأن مصر هى القلب النابض لإفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، وأنه مع توطين الصناعة فى مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للانطلاق لهذه الدول وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثماري الواعد فى مصر.

يأتي إنشاء الورشة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه يتم التعاون مع شركة «وابتك» الأمريكية في ورش التبين، وجارٍ إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة «تالجو» بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وكذلك جارٍ التعاون مع شركة «سوتيك» لعمل الصيانة الدورية للعربات «الروسية - المجرية» بورشة أبو غاطس.