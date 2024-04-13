البيت الأبيض: من غير المتوقع أن يوجه بايدن كلمة للأمة كتب: شريف سليمان 11:38 م | السبت 13 أبريل 2024 بايدن أعلن البيت الأبيض، أنه من غير المتوقع أن يوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة للأمة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسط اشتعال الصراع في الشرق الأوسط.. بايدن يقضي عطلته على شاطئ ريهوبوث بايدن: أتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل عاجلا وليس آجلا «القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو: «لعب مع بايدن وجعل إسرائيل أقل أمنا» البيت الأبيض: بايدن كان واضحا مع نتنياهو بشأن خطوات معالجة المعاناة الإنسانية في غزة ديون بطاقات الائتمان تثير قلق «الفيدرالي الأمريكي».. هل تؤثر على بايدن؟ بايدن: استهداف إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة أمر شنيع بايدن الطيران المسير الإيراني بقلم شريف سليمان