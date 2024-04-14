ظاهرتان جويتان خطيرتان تضربان البلاد هذا الأسبوع.. تحذيرات ونصائح لهذه الفئات

تحذيرات متتالية من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة، تطلقها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي، وذلك لتنبيه مختلف الفئات من أخذ الحذر والحيطة، مؤكدة خلال بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من ظاهرتين ستضربان البلاد لمدة أسبوع كامل.

ظاهرتان جويتان خطيرتان تضربان البلاد

هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إذ من المتوقع أن تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، في الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

تحذير من ظاهرة جوية أخرى، كشفت عنها الأرصاد الجوية، وهي نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، إذ متوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهو ما يستعدي أخذ الحذر والحيطة خاصة للسائقين ومرضى الجيوب الحساسية.

نصائح للتعامل مع الظواهر الجوية

خبير السيارات محمود القلماوي، أكد لـ«الوطن»، أنّ هناك نصائح يجب على السائقين المارين بأماكن انتشار الشبورة اتباعها، حفاظًا على سلامتهم ومن معهم وهي كالتالي:

- ضرورة التأكد من حالة إطارات السيارة قبل التحرك.

- عمل صيانة دورية للسيارة.

- التأكد من عمل فوانيس السيارة ومساحات الزجاج.

- ضرورة السرعة لضمان سهولة السيطرة على السيارة حال حدوث أي طارئ.

- ضرورة الحفاظ على مسافة الأمان بينك، وبين السيارة أمامك لتفادي وقوع حوادث.

- عدم استخدام الأنوار العالية واستخدام أنوار الضباب.

- وضع كمية مناسبة من الصابون على الزجاج الأمامي للسيارة، حيث يساعد في وضوح الرؤية أثناء الشبورة.

- استعمال السائل المخصص لإزالة الشبورة من زجاج السيارة - ضرورة فحص صمامات السيارة.

- الحرص على السير بالجانب وليس في منتصف الطريق.

- في حالة تدني مستوى الرؤية ركز مع أضواء السيارة التي تسبقك.

تحذير لمرض الحساسية من الظواهر الجوية

لك تقتصر التحذيرات من الظواهر الجوية على السائقين، بل امتدت لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية، إذ انهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية الناتجة عن التقلبات الجوية، بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن»، إذ حذرهم من الخروج أثناء نشاط الرياح، قائلا: «خلال فترات نشاط الرياح لازم المرضى يمتنعوا عن الخروج لعدم إصابتهم بالعدوى، أو الخروج بعد ارتداء الكمامة، لإنها حائط صد لدخول الأتربة والغبار وحبوب اللقاح إلى مجرى الأنف وتقلل من نسب حساسية الصدر والأنف».

«الحداد» نصح بضرورة ارتداء الكمامة، واستخدام مضادات الهيستامين فضلا عن بخاخت الأنف والصدر وغسل الأنف بالمحلول الملحي لهذه الفئات، ناصحًا كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة بعدم الخروج إلا للضرورة.