ظاهرة جوية خطيرة تبدأ غدا.. نصائح للتعامل معها و«فئات لا تخرج إلا للضرورة»

يوما بعد يوم تتوالى التحذيرات من تقلبات الطقس، ومع الساعات المبكرة من صباح الغد تسيطر ظاهرة خطيرة على البلاد لمدة 5 أيام، وهي ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة ويصاحبها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفق ما ظهر في بيان الحالة الجوية عبر الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على «فيسبوك».

بداية التقلبات غدا

بداية من الغد يبدأ الطقس في التغير تدريجيا إذ تسود ظاهرة الشبورة المائية في الصباح الباكر على أن تنتهي في الـ 8 صباحا، وفي النهار طقس مائل للحرارة مع عودة نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء المقبل، ومن هذه الظواهر يحذر أطباء الحساسية والمناعة من الخروج إلا للضرورة، إذ قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن الأشخاص المتضررين من ظاهرة الشبورة هم الآتي:

مرضى الحساسية والمناعة

كبار السن

الأطفال الرضع والحوامل

أصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضى السكري

الشبورة المائية خطر على الأطفال

وفي تصريحات سابقة، قال «الحداد» إن الشبورة تؤثر على الجهاز المناعي للطفل، إذ أنها تتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، كما أنهم من أكثر الفئات المتضررة الذين يعانون من الحساسية والربو والجيوب الأنفية، وهي أمراض تزيد أعراضها بسبب الشبورة.

طريقة التعامل مع الشبورة