تحذير لمرضى الحساسية من التقلبات الجوية.. طقس غير مستقر و4 فصول في يوم واحد

التقلبات الجوية من الأوقات الصعبة على مرضى الحساسية، خاصة خلال هذه الأيام التي لا تستقر فيها الأحوال الجوية، إذ تشهد تقلبات الفصول الـ4 في يوم واحد، فأحيانا يكون الجو ممطرا أو باردا وأخرى يكون حارا، ما يجعل مرضى الحساسية يعانون من التغيرات، وهو ما حذر منه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة.

تحذير من التقلبات الجوية

استشاري الحساسية والمناعة، قال لـ«الوطن»، إننا نشهد طقسا لا ينتمي للشتاء ولا الصيف، وهو ما يزيد من معاناة مرضى الحساسية خاصة في رمضان: «الجو لا هو شتاء ولا صيف عل مدار اليوم حار وبالليل ساقعة، ودا بيخلي مرضى الحساسية معرضين للإصابة بالعدوى الفيروسية نتيجة نشاط الفيروسات خلال الفترة ما بين الشتاء والصيف، والعدوى الفيروسية التنفسية هي أحد اكبر مهيجات الحساسية».

أمجد الحداد، أكد أيضا أن التراب والغبار أحد مهيجات الحساسية أيضا وكذلك العدوى التنفسية مثل البرد والإنفلونزا، وهو ما يسبب صعوبة التنفس: «جو الربيع بيحصل فيه تراب ودا بيدخل إلى مجرى الأنف ما يثير الحساسية، فضلا عن حبوب اللقاح في موسم الربيع بتكون مهيجة لحساسية الأنف ودا موسم عنيف جدا للمرضى».

تحذير لمرضى الحساسية في شهر رمضان

شهر رمضان عبء على مريض الحساسية بحسب «الحداد»: «المريض بيحتاج لأدوية خلال الشهر ده علشان كدة لازم يتناول مضادات الهيستامين بعد الفطار والسحور للشعور بالراحة، دي بتخلي الإفرازات قليلة خلال الصيام وبتحد من الصداع، ويجب عليهم تطهير الأنف بماء الملح لإزالة الأتربة في مجرى الأنف».

استشاري الحساسية والمناعة حذر مرضى الحساسية من الخروج هذه الأيام إلا للضرورة بسبب التقلبات الجوية، كما يجب استخدام البخاخات: «يجب عليهم العودة لاستخدام البخاخات لمنع التعرض للأزمات الربوية، يمكن استخدامها بعد الفطار والسحور، وفي المدن بعض المرضى يعانون من الحساسية نتيجة عوادم السيارات والأتربة لكن البعض بيتحسسوا من حبوب اللقاح أو من تربية الحيوانات الأليفة، الطقس الأيام دي جوزائي يعني الـ4 فصول في يوم واحد فلازم تاخد بالك».

نصح «الحداد»، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة ارتداء كمامة حال الاضطرار إلى الخروج: «الكمامة بتعتبر حائط صد لدخول الأتربة والغبار وحبوب اللقاح إلى مجرى الأنف وتقلل من نسب حساسية الصدر والأنف».