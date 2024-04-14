66 طن مواد غذائية وعينية.. عيدية قرية أبو بدوي بكفر الشيخ إلى فلسطين

تحت شعار «غزة رمز العزة» حرص أهالي قرية أبو بدوي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على إطلاق مبادرة لتجهيز قوافل إغاثة للشعب الفلسطيني، قاموا خلالها بتجميع 66 طن مواد غذائية وعينية متنوعة، وإرسالها في 3 شاحنات إلى أشقائهم في دولة فلسطين، دعماً لهم ولإدخال السرور على قلوبهم، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

66 طن مواد غذائية وعينية بقيمة مليون جنيه

عشرات من الكبار والشباب والأطفال المتطوعين شاركوا في تجهيز المواد الغذائية والعينية التي تم تجميعها من كل منزل بقرية أبو بدوي خلال أيام قليلة، وتخطت قيمتها مليون جنيه، في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة منظمات المجتمع المدني في مصر لإغاثة الأشقاء في دولة فلسطين بعد الحصار الذي فرضه عليهم الكيان الإسرائيلي، والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون.

«إحنا فكّرنا في دعم اخواتنا في فلسطين لما لقينا دور الدولة المصرية في مساعدة أهالينا في فلسطين قوي، والباب مفتوح للجميع للمشاركة، وبدأنا في البداية نطرح الفكرة من خلال الجروبات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقرية أبوبدوي، علشان ناخد رأي أهالينا، والكل كان مرحب، وبدأنا نكوّن مجموعة من الشباب مصدر ثقة في القرية، وبالتعاون مع لجنة زكاة بالقرية بيت المال، تم الاتفاق مع مجموعة من الشباب، وبدأنا ننظم جهودنا ونتحرك في قرية أبو بدوي، وبدأت الفكرة تسمّع في القرى المحيطة»، كلمات قالها محمد الزهري، أحد أهالي قرية أبوبدوي المشاركين في تجهيز القوافل لـ«الوطن».

تجهيز قوافل الإغاثة في أربعة أيام فقط

تواصلت الحملة لمدة أربعة أيام فقط، وتم خلالها جمع المساعدات المادية والعينية من أهالي قرية أبو بدوي، بحسب سيد توفيق، أحد أهالي القرية: «المساعدات تخطت قيمتها المليون جنيه وكانت عبارة عن 58 طن أرز، 3 طن دقيق، 2 طن مكرونة ولسان عصفور، طن سكر، طن زيت وسمنة، طن مواد غذائية مختلفة، 2 بالتة ملابس، وبالتة فوط نسائية صحية».

تجهيز القوافل لم يقتصر على الشباب والكبار فقط، بل شاركهم أيضاً الأطفال الذين حرصوا على التبرع بـ«حصالتهم» إلى اللجنة المشرفة على القافلة، وفقاً لما ذكره محمد عجور، أحد أهالي القرية: «أطفال قرية أبو بدوي شاركوا بحصّالاتهم في تجهيز القوافل، حوالي 4 آلاف جنيه، وكانت لفتة طيبة منهم».

«شعبان»: مستمرين في دعم الشعب الفلسطيني لحد ما ربنا يرجّع له حقه

ركزت القوافل على المساعدات الغذائية الأساسية التي يحتاجها أي إنسان كما أكد محمد شعبان، أحد أهالي قرية أبو بدوي: «ركّزنا على الأرز والمكرونة ولسان العصفور والدقيق والسكر والزيت والسمنة لأنها احتياجات مُهمة لإخواتنا في فلسطين في الوقت الحالي، وإن شاء الله مستمرين في دعم الشعب الفلسطيني لحد ما ربنا يرجّع له حقه».