تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر وآخر تصريحاتها

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا في هدوء يليق بالحياة الهادئة التي عاشتها منذ اعتزالها الفن قبل 14 عامًا، لكن رحيلها كان مفجعًا بقدر ما أمتعت جمهورها بفنها الراقي الذي قدمته قبل اعتزالها.

توفيت سيف النصر عن عمر يناهز 57 عامًا، تاركة حزنًا عميقًا في قلوب كل من شاهدها، سواء في مسلسلها الشهير «من الذي لا يحب فاطمة» الذي أنتجه اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عام 1996، عن قصة أنيس منصور وإخراج أحمد صقر ومن بطولة أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر، حيث اشتهرت بعبارة «مين مبيحبش فاطمة»، أو في مختلف أعمالها الأخرى.

تميزت سيف النصر بأدائها الطبيعي وتجسيدها لشخصيات متنوعة، مما جعلها من نجمات الفن المصري في تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من اعتزالها الفن، إلا أنها ظلت حاضرة في قلوب محبيها بفضل أعمالها الخالدة.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا فجأة، كانت تعيش حياة هادئة وحزينة خاصة بعد رحيل والدتها، وهو ما كشفته في تصريحات تلفزيونية وصحفية قبل رحيلها، مؤكدة أنّها لن تعود إلى الفن مرة أخرى: «وفاة أمي أثرت فيا كثيرًا، ودا كان سبب اعتزالي ورغبتي في اللاعودة، انقطعت علاقتي بالوسط الفني منذ قرار الاعتزال وفضّلت الابتعاد عن الأضواء تمامًا».

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر، كشفتها هي خلال تصريحات متلّفزة قائلة: «بقضي يومي ما بين مشاهدة الأفلام والمسلسلات وقراءة الكتب والروايات، وبحب الأفلام الرومانسية، وعايشة على ذكرياتي مع ماما»، ورغم مشوارها الفني الطويل الذي قدمت فيه الكثير من الأعمال إلا أنها لم تمنت العودة مرة أخرى: «لسة مترددة ما بين إني أرجع للفن تاني أو لا، لكن بشكل عام لو رجعت هيبقى عمل من إنتاجي».

رحيل شيرين سيف النصر، أوجع قلوب أصدقائها ومحبيها، إذ كشف صديقها مصطفى ياسين، تفاصيل آخر أيامها وذلك في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحوار بينا لم ينقطع طيلة الفترة الماضية، شيرين في الأيام الأخيرة لم تكن تشعر بالسعادة، وفي آخر حوار لي معاها قالت لي مش ناوية أرجع للتمثيل لا خلاص الحكاية دي انتهت من حياتي».

آخر تصريحات شيرين سيف النصر

تصريحات عدة أدلت بها شيرين سيف النصر قبل وفاتها، مؤكدة أنها أحبت مسرحية بودي جارد: «أجمل أيام حياتي قضيتها في عرض مسرحية بودي جارد مع الفنان القدير عادل إمام، وتعاونا في فيلم أمير الظلام، وكانت كواليسه كانت مليئة بالمواقف الطريفة».

كانت شيرين سيف النصر، تستمتع بمشاهدة أعمال النجوم الشباب، بحسب تصريحاتها المتلّفزة: «بحب ياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وبحب نيللي كريم ودينا الشربيني، وأمير كرارة ومحمد رمضان».

وفاة شيرين سيف النصر

شريف سيف النص، الأخ غير الشقيق لشيرين أعلن نبأ وفاتها عبر صفحته على «فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».