مدير أعمال شيرين سيف النصر يكشف مفاجأة بشأن وصيتها

كشف خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، مفاجأة بشأن وصية الأخيرة التي توفيت فجر اليوم السبت، داخل منزلها عن عمر ناهز 56 عاما.

وقال «محيي الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، إن شيرين سيف النصر أوصت بدفنها في هدوء بعيدا عن الصخب الإعلامي، لأنها كانت شخصية مُحبة للهدوء بشكل عام، لكنه استدرك قائلاً: «لا صحة لما أثير بشأن أنها أوصت بعدم إقامة عزاء لها»، وأعتقد أن أخوها غير الشقيق، اختلط عليه الأمر في هذه المسألة، بحكم الإرهاق الذي انتابنا منذ لحظة الوفاة إلى مراسم الدفن، ومن هذا المنطلق، قررنا استقبال المعزيين فيها، مساء الثلاثاء المقبل، داخل مسجد الحامدية الشاذلية».

وغيب الموت الفنانة شيرين سيف النصر، فجر اليوم السبت، بعد شعورها بتعب شديد جراء معاناتها من انخفاض ضغط الدم، وهو ما دفعها لمطالبة مدير أعمالها بالاتصال بعربة الإسعاف لنقلها المستشفى، ولكن روحها فاضت إلى بارئها بمجرد وصول الإسعاف إلى المنزل.