درة تنعى شيرين سيف النصر: كانت نموذجا للرقة والرومانسية والجمال

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة التونسية درة الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت إلى جوار ربها، منذ قليل، عن عمر ناهز 57 عامًا.

درة تنعي شيرين سيف النصر بكلمات مؤثرة

وكتبت «درة» في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»: «كانت نموذجًا للرقة والرومانسية والجمال، وقدمت أدوارًا ظلت في وجداننا حتى الآن.. من ينسى أمير الظلام ومين اللي ما يحبش فاطمة، وداعًا شيرين سيف النصر.. الله يرحمها».

وفاة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، منذ قليل، في هدوء تام ولم تعلن أسرتها أي تفاصيل عن وفاتها إلا بعد دفنها في مقابر الأسرة.

واعتزلت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر الفن منذ سنوات، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لسيدة تظهر بجسم ممتلئ وقالوا إنها هي، لتظهر وتنشر صورة لها عام 2022، ويتداولها رواد السوشيال ميديا، وهي محتفظة بجمالها كما هي.

شريف سيف النصر يعلن وفاة شقيقته

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة عبر صفحته على «فيسبوك» خبر وفاة شقيقته قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».