رغم وصية شيرين سيف النصر.. أسرة الراحلة تعلن إقامة العزاء الثلاثاء

على خلاف وصيتها، قررت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر إقامة عزاء لها، فور وصوله أشقائها القادمين من الولايات المتحدة.

وقال خالد محيي الدين مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسرة الراحلة قررت إقامة عزاء لها في مسجد الحامدية الشاذلية يوم الثلاثاء المُقبل.

وكشف مدير أعمال شيرين سيف النصر، عن وفاة الأخيرة، فجر اليوم السبت، داخل منزلها، مشددا على أنها لم تكن تشكو من أي متاعب صحية.