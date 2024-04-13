طلبت الإسعاف قبل رحيلها بدقائق.. تفاصيل جديدة حول وفاة شيرين سيف النصر

كشف خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة الممثلة الراحلة التي وافتها المنية، فجر اليوم السبت، داخل منزلها.

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شيرين كانت تشاهد التليفزيون معه داخل منزلها، وفجأة شعرت بتعب بدأ يتزايد مع الوقت، مضيفاً: «شيرين تعاني دوما من انخفاض ضغط الدم، لكنها كانت تجيد التعامل مع هذه المشكلة، إلا أنني فوجئت بها لأول مرة تقول لي اطلب لي الإسعاف عاوزة أروح المستشفى، واستجبت لرغبتها وجاءت عربة الإسعاف إلى المنزل، إلا أن روحها فاضت لبارئها في نفس التوقيت».

وأعلن محيي الدين وصول الأخين غير الشقيقين لـ شيرين سيف النصر، غدا الأحد، إلى القاهرة، لتلقي العزاء في وفاة أختهم داخل مسجد الحامدية الشاذلية، مساء الثلاثاء المقبل.