إعلام عبري: إسرائيل تطلب من المستوطنين عدم التحرك في الشوارع

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مواطنيها بالتحرك بتعليمات محددة وإلغاء الأنشطة خلال الساعات المقبلة، وأيضًا عدم التواجد في تجمعات والسير في الشوارع، بالتزامن مع إطلاق إيران عشرات الصواريخ تجاهها في الرد الإيراني المنتظر على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز.

إلغاء كل الفعاليات الثقافية والرياضية

وطلبت أيضًا بحسب وسائل إعلام عبرية، عدم القيام بأي نشاط تعليمي وإلغاء خطط الاحتفال بعطلة عيد الفصح، وأيضًا إلغاء كل الفعاليات الثقافية والرياضية، مع استمرار أماكن العمل في ممارسة نشاطها بشكل طبيعي، كما طلبت من موظفي مكتب بنيامين نتنياهو، العمل من المنزل.

دانيال هاجاري: يجب على السكان البقاء بالقرب من الملاجئ

وصرح دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يجب على السكان البقاء حتى إشعار آخر بالقرب من الملاجئ التي يسهل الوصول إليها، كما جرى إيقاف الدراسة.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إخلاء المجمعات التجارية في كل المدن الإسرائيلية، وفتحت الملاجئ وطلبت من المواطنين اللجوء إليها، في أعقاب الصواريخ الإيرانية.