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دراما المتحدة

هيئة الطيران المدني الأردنية تقرر غلق الملاحة الجوية لـ12 ساعة

كتب:

حسن سمير
01:35 ص | الأحد 14 أبريل 2024
الطيران الأردني

الطيران الأردني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هيئة الطيران المدني الأردنية قررت تمديد إغلاق حركة الطيران لـ12 ساعة إذا لم يجد جديد.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم حسن سمير