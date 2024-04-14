ماذا يحدث في حالة التنازل عن أراضي «الإسكان» للغير بعد استلامها؟

نهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين الحاجزين لقطع أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً في الطرح الأخير بالمدن الجديدة، من التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف غير الغرض المخصصة له وهو بناء السكن الملائم للمصريين، وفقاً للشروط والضوابط المحدده بكراسات الشروط التي أعلنت عنها الهيئة مع بداية طرح الأراضي للحجز.

سحب الأراضي تلقائيا

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، في كراسات الشروط المُعلنة، أنه في حالة التنازل للغير عن الأراضي المخصصة للإسكان من قبل الحاجزين قبل الرجوع لجهاز المدينة التابع له، فإنه يتم سحب الأراضي وإلغاء التخصيص تلقائياً.

حالات أخرى تتسبب في إلغاء التخصيص

ونوهت الهيئة، بأنه بالإضافة إلى إلغاء التخصيص، يتم خصم «نسبة 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء المدينة»، لافتة إلى أنه يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص أيضا في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، أو تغير الغرض المخصصة من أجله الأرض، أو عدم الإنتهاء من استخراج التراخيص اللازمة واستكمال البناء طبقاً للمواصفات الموضوعة خلال المدة المحددة وتقدر بـ5 سنوات من تاريخ تخصيص قطعة الأرض.