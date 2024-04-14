الصراع يشتعل.. إسرائيل توافق على رد حاسم وقوي بعد الضربات الإيرانية

وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على رد حاسم وقوي ضد إيران، بعد الضربات التي شنتها ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

وتبنى مجلس الحرب الإسرائيلي موقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الرد على الضربات الإيرانية، مما يؤدي إلى زيادة حد التوترات في الشرق الأوسط واشتعال الصراع.

وكانت وسائل ‏إعلام إسرائيلية، أعلنت أن مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا قال إن تل أبيب سترد بقوة على الهجوم الإيراني «غير المسبوق».

اجتماع مجلس الحرب تحت الأرض

وعقد اجتماع مجلس الحرب في مركز القيادة الأعلى لجيش الاحتلال المحصن في مقر وزارة الأمن تحت الأرض، وليس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب «القاهرة الإخبارية».

إيران تشن هجومًا ضد إسرائيل

وشنت إيران هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردًا على استهداف الأخير السفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسئول إيراني بارز، وهو ما أشعل الصراع بين الطرفين في وقت يزداد فيه حدة التوترات في الشرق الأوسط.